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Via Pietro Micca dovrebbe rimanere chiusa per sempre

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Via Pietro Micca dovrebbe rimanere chiusa per sempre
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Via Pietro Micca dovrebbe rimanere chiusa per sempre

I commercianti di via Pietro Micca sono infuriati per i lavori che hanno determinato la chiusura della strada. Ma c’è anche chi la vede in altro modo.

Un cittadino ha mandato questa foto alla redazione. “Ieri sera – scrive – sono rimasto incantato davanti all’immagine di via Pietro Micca senza auto. Quando gli operai non lavorano, c’è un silenzio straordinario. La strada larga e vuota dà un senso di profondità che toglie il fiato e invita a sognare.

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“Propongo al sindaco – conclude il lettore – di chiuderla per sempre al traffico, almeno nelle ore serali. Pensate che bello sarebbe, con la nuova cubettatura, passeggiare in quel vialone. Riappropriamoci della nostra Biella e ricominciamo ad amarla”.

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