Via Pietro Micca chiusa e Mercato europeo, la tempesta perfetta.

In città c’è un po’ di traffico… Via Pietro Micca chiusa per lavori e via Lamarmora chiusa per il Mercato europeo. Qualcuno l’ha già definita la tempesta perfetta.

Vabbè, sono decenni che ci lamentiamo del fatto che Biella è morta. Ora è più viva che mai. Percorrere via Torino in direzione Nord è un po’ come stare in tangenziale fra Pero e Cormano nelle ore di punta. E questo deve farci sentire orgogliosi, perche’ ora abbiamo una città da bere… come recitava la famosa pubblicità dell’Amaro Ramazzotti di tanti anni fa.

E domani sono in programma la Festa in Riva e quella di Chiavazza. Non è che per caso qualcuno, al volo, riesce ad aprire un piccolo cantiere anche in quei due quartieri…?

LEGGI ANCHE: Via Pietro Micca dovrebbe restare chiusa per sempre

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook