Vendeva animali esotici tenuti in pessime condizioni

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Lesa , con il supporto del Nucleo di Gozzano, hanno dato esecuzione a decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Novara in Comune di Borgo Ticino presso l’abitazione di una cittadina straniera ivi residente.

La perquisizione è stata disposta a seguito di accertamenti avviate su una pagina Facebook contenente numerosi e continui annunci di vendita di svariate specie di animali rari ed esotici – pagina riconducibile ad una donna residente in Borgo Ticino – che però non risultava titolare delle necessarie licenze commerciali e sanitarie previste. Nel corso delle perquisizioni, cui hanno partecipato anche Veterinari di ASL Novara, i militari hanno rinvenuto , all’interno di una scantinato dell’abitazione , nr. 27 esemplari di diverse specie esotiche detenuti in condizioni del tutto inidonee al loro benessere poiché stipati in un locale angusto privo di idonea aereazione ed illuminazione. I

veterinari riscontravano inoltre che diversi esemplari fossero affetti da diverse patologie

e necessitassero di cure adeguate.

Tutti gli animali presenti ( appartenenti alle seguenti specie : gerbilli, ricci africani, cocorite e canarini, ratti, lumache giganti, criceti, porcellini d’india) venivano posti in sequestro ed affidati alle cure di una associazione.

La donna veniva pertanto deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di

animali in condizioni incompatibili e commercio illegale di specie esotiche. Tutt’ora in

corso ulteriori indagini per risalire alla provenienza degli animali.

L’attività è frutto del costante monitoraggio del web, da parte dei Carabinieri forestali, al

fine di reprimere i reati connessi al commercio illecito di animali con condotte che

presentano numerosi profili di rischio sanitario, economico, ambientale nonché lesive

del benessere degli animali stessi.

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