Visita al cuore fissata a dicembre 2027 per una 88enne di Biella.

A 88 anni e mezzo si è vista fissare una visita al cuore per il 14 dicembre 2027. È ancora incredula la donna che nelle scorse settimane si è recata al Cup di via Caraccio, a Biella, per prenotare un eco-color-Doppler, scoprendo che avrebbe dovuto attendere oltre un anno per sottoporsi all’esame. A raccontare l’episodio è la nipote che esprime tutta la propria frustrazione per una situazione che, come sottolinea lei stessa, ritiene assurda.

«Mia nonna – spiega la giovane – qualche anno fa ha avuto alcuni problemi al cuore. Adesso sta bene, tuttavia il suo medico le ha prescritto degli esami di controllo che deve effettuare regolarmente. Per questo, due settimane fa si è recata di persona agli sportelli di via Caraccio: preferisce non usare il telefono quando si tratta di prenotare gli esami perché ha paura di non capire bene. Una volta lì, ha presentato tutta la documentazione e le hanno fissato l’appuntamento. Vi lascio immaginare il suo stupore quando ha visto la data».

«A dicembre del prossimo anno mia nonna avrà quasi 90 anni. Purtroppo, è un aspetto che andrebbe considerato quando si fissano appuntamenti così lontani nel tempo. Lei, come dicevo, adesso “sta bene”, nonostante gli anni avanzino. Tuttavia, l’età c’è e la situazione può cambiare velocemente, soprattutto quando i controlli sono così lontani nel tempo. Ho deciso di raccontare questo episodio non solo per mia nonna ma per portare all’attenzione di tutti il problema delle liste d’attesa e di come, in alcuni casi, vengano trattate le persone più anziane. Dopo una certa età, ma non solo, la salute non può aspettare tempi del genere».

La replica dell’Asl di Biella

La segnalazione de La Provincia di Biella ha consentito all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di verificare il caso e di chiarire l’accaduto con la nipote della paziente, per la sua risoluzione. Gli ecocolordoppler dei tronchi sovraortici sono prestazioni molto richieste, ma per questo motivo, sono ricomprese tra quelle monitorate a livello nazionale, in quanto inserite nell’elenco delle prestazioni “PNGLA” ossia del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa. L’Azienda Sanitaria di Biella tra gennaio e agosto di quest’anno ne ha erogate 3.326 di cui 696 come prestazioni aggiuntive, sulla base della disponibilità dei professionisti, oltre il normale orario di servizio. L’offerta vieni quindi periodicamente aggiornata, ma può accadere che in alcuni frangenti non vi si trovi disponibilità, soprattutto per le basse priorità come in questo caso la P di programmabile, che sono le più richieste, ma che possono essere comunque verificate in termini di appropriatezza e di possibili percorsi di garanzia, tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, contattandolo 015-15153968 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14-30 alle 15.30 o scrivendo a urp@aslbi.piemonte.it

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