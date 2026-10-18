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In via Pietro Micca si lavora anche di domenica

Deve essere tutto finito entro il 15 dicembre

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In via Pietro Micca si lavora anche di domenica
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In via Pietro Micca si lavora anche di domenica

Proseguono a ritmo serrato i lavori di cubettatura in via Pietro Micca. Gli operai non si sono fermati neppure oggi, domenica 18 ottobre, nonostante la festività e la pioggia.

L’intervento, ricordiamo, secondo le previsioni, dovrà concludersi entro il 15 dicembre, giusto in tempo per i frenetici giorni che anticipano il Natale.

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I lavori avviati consistono in una serie di interventi coordinati di riqualificazione della pavimentazione stradale e messa in sicurezza della viabilità.

Ripavimentazione della sede stradale e sostituzione dei cubetti: e’ prevista la sistemazione dei cubetti di via Pietro Micca e della rotatoria “del Bersagliere” in piazza La Marmora.

Potenziamento e messa in sicurezza dell’illuminazione: verrà installata una nuova illuminazione per aumentare la visibilità e la sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo via La Marmora.

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