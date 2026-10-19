Addio a Barbara Modena: 52 anni di Candelo

Troppo presto ci ha lasciati. Così i familiari annunciano l’addio a Barbara Modena. Si è spenta all’età di 52 anni. Lascia mamma Franca, papà Alfio, la sorella Stefania e il suo adorato Cesare. Il funerale sarà celebrato oggi lunedì 19 ottobre alla chiesa parrocchiale di San Pietro a Candelo. La famiglia ringrazia la cugina Luisana per la vicinanza.

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