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Lutto nel mondo dello sport: addio a Roberto Quaregna

Era stato rappresentante del comitato Figc Biella

Pubblicato

4 minuti fa

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tragedia in ospedale
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Lutto nel mondo dello sport: addio a Roberto Quaregna.

Si è spento Roberto Quaregna, storico rappresentante del calcio biellese. ERa stato presidente del comitato provinciale Biella della Figc e consigliere del Csi.
Aveva ricevuto la stella d’argento al merito sportivo e dirigenziale da parte del Coni.
Nella vita lavorativa Quaregna era stato un insegnante di matematica

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