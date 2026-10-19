Lutto nel mondo dello sport: addio a Roberto Quaregna.

Si è spento Roberto Quaregna, storico rappresentante del calcio biellese. ERa stato presidente del comitato provinciale Biella della Figc e consigliere del Csi.

Aveva ricevuto la stella d’argento al merito sportivo e dirigenziale da parte del Coni.

Nella vita lavorativa Quaregna era stato un insegnante di matematica

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