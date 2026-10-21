AttualitàBiella
Olivero a “Porta a porta” per il caso baby vandali
La proposta del sindaco: “Niente sussidi alle famiglie dei vandali”
Questa sera il sindaco di Biella, Marzio Olivero, è tra gli ospiti di Porta a Porta, su Rai 1, per illustrare la proposta che punta a responsabilizzare le famiglie dei minori che si rendono protagonisti di episodi di violenza, intimidazione o vandalismo.
Un breve intervento per spiegare le ragioni dell’iniziativa e il principio di responsabilità educativa su cui si fonda.
l principio cardine del sindaco Olivero è che la collettività non possa farsi carico del sostegno economico di nuclei familiari in cui i figli assumono comportamenti antisociali o distruttivi, spingendo così i genitori a una maggiore vigilanza e collaborazione con i servizi sociali
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