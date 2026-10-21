Between two pills
Prevenzione e salute gastrointestinale. Ne parliamo con la dottoressa Camilla Gallo
La nuova puntata del videopodcast “Between two pills”. Francesco Chellini intervista la gastroenterologa biellese, dirigente medico presso l’Endoscopia dell’Ospedale Niguarda di Milano
Nuovo appuntamento con Between Two Pills, il podcast di Francesco Chellini dedicato alla salute, alla prevenzione e alla divulgazione scientifica.
La dottoressa Camilla Gallo ospite di “Between two pills”
Ospite di questa puntata è la dottoressa biellese Camilla Gallo, laureata in Medicina presso il Policlinico Gemelli di Roma, specializzata in Gastroenterologia e attualmente dirigente medico presso l’Endoscopia dell’Ospedale Niguarda di Milano.
Insieme a lei affronteremo alcuni temi fondamentali per la salute dell’apparato digerente: dalla prevenzione dei tumori gastrointestinali all’importanza degli screening, fino alle differenze tra allergie e intolleranze alimentari e all’attendibilità dei test diagnostici.
Salute, consigli e falsi miti
Ci sarà spazio anche per sfatare alcuni dei più comuni falsi miti in gastroenterologia, parlando di probiotici, diverticolosi, reflusso gastroesofageo, ulcera e sindrome dell’intestino irritabile.
Una puntata ricca di informazioni e consigli pratici per imparare a conoscere meglio il nostro organismo e prenderci cura della salute attraverso scelte consapevoli e una corretta prevenzione.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA PAGINA INSTAGRAM E SUL CANALE YOUTUBE DI “BETWEEN TWO PILLS”
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