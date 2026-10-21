Nuovo appuntamento con Between Two Pills, il podcast di Francesco Chellini dedicato alla salute, alla prevenzione e alla divulgazione scientifica.

La dottoressa Camilla Gallo ospite di “Between two pills”

Ospite di questa puntata è la dottoressa biellese Camilla Gallo, laureata in Medicina presso il Policlinico Gemelli di Roma, specializzata in Gastroenterologia e attualmente dirigente medico presso l’Endoscopia dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Insieme a lei affronteremo alcuni temi fondamentali per la salute dell’apparato digerente: dalla prevenzione dei tumori gastrointestinali all’importanza degli screening, fino alle differenze tra allergie e intolleranze alimentari e all’attendibilità dei test diagnostici.

Salute, consigli e falsi miti

Ci sarà spazio anche per sfatare alcuni dei più comuni falsi miti in gastroenterologia, parlando di probiotici, diverticolosi, reflusso gastroesofageo, ulcera e sindrome dell’intestino irritabile.

Una puntata ricca di informazioni e consigli pratici per imparare a conoscere meglio il nostro organismo e prenderci cura della salute attraverso scelte consapevoli e una corretta prevenzione.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA PAGINA INSTAGRAM E SUL CANALE YOUTUBE DI “BETWEEN TWO PILLS”

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