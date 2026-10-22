Investito da un’auto, muore a soli 28 anni.

Investito da un’auto, muore a soli 28 anni

Un ragazzo di appena 28 anni ha perso la vita nella serata di domenica 18 ottobre in un incidente avvenuto a Chivasso. E’ stato investito lungo corso Torino da un’automobile mentre si trovava sulla strada.

Secondo le prime informazioni raccolte, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta un’auto guidata da una donna di 34 anni. Dopo l’impatto la conducente si è immediatamente fermata, dando l’allarme e chiedendo l’intervento dei soccorritori.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare

Sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del 118. Le condizioni del 28enne sono però apparse subito disperate a causa delle gravissime conseguenze riportate nell’investimento. I soccorritori non hanno potuto salvarlo, constatandone il decesso sul luogo dell’incidente.

I carabinieri ricostruiscono la dinamica

Gli accertamenti sull’incidente sono affidati ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso. I militari hanno effettuato i rilievi lungo corso Torino, raccogliendo gli elementi necessari per stabilire la posizione del pedone e la traiettoria dell’automobile nei momenti immediatamente precedenti allo scontro.

Resta quindi da chiarire con precisione come sia avvenuto l’investimento e quali circostanze possano aver contribuito alla tragedia. Al momento non vengono indicate responsabilità definitive, che potranno essere stabilite soltanto dopo il completamento degli accertamenti.

Immagine di repertorio

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