Pomeriggio di paura e mistero a Salussola. Intorno alle 16 di giovedì 22 ottobre, la tranquilla routine del paese è stata scossa dall’arrivo a sirene spiegate delle forze dell’ordine.

Accoltellamento in una casa a Salussola: indagini in corso

A far scattare il blitz è stata una telefonata di emergenza che segnalava un presunto accoltellamento all’interno di una casa.

I soccorsi e gli uomini dell’Arma sono giunti celermente sul posto. In base alle primissime notizie trapelate, all’interno della struttura si contava almeno una persona ferita. Per condurre i primi accertamenti ed esplorare l’area del fatto sono intervenuti i Carabinieri, affiancati dalla Scientifica per l’esecuzione di tutti i rilievi di rito e dal supporto operativo della Polizia Locale.

La dinamica esatta di quanto accaduto, i motivi dell’aggressione e le reali condizioni di salute del ferito restano al momento ancora da chiarire. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre le indagini prosuguono serrate per ricostruire i contorni della vicenda.

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