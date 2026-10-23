Niente fondi per lo spostamento del mercato ai Giardini Zumaglini: quei 500.000 euro devono servire a far ripartire subito la funicolare di Biella. È questa la ferma richiesta avanzata dall’opposizione – con una proposta di emendamento al bilancio di previsione firmata dai gruppi Partito Democratico, Biella C’è e Movimento 5 Stelle.

Funicolare di Biella e mercato: scontro sul futuro di 500mila euro

Al centro del dibattito c’è l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione. La giunta intende destinare mezzo milione di euro alla riqualificazione di viale Matteotti e dei Giardini Zumaglini, predisponendo i sottoservizi per un ipotetico e futuro trasferimento dei banchi del mercato. Tuttavia, come evidenziano i consiglieri di minoranza, non esiste ad oggi alcun atto formale che pianifichi lo spostamento, mentre ambulanti e residenti hanno già espresso una netta contrarietà, chiedendo persino un referendum consultivo.

Da qui la proposta dei gruppi d’opposizione: stornare la somma per costituire un fondo speciale dedicato esclusivamente alla riparazione dell’impianto di risalita che collega il Piano al Piazzo. La funicolare, impianto strategico sia per la mobilità dei cittadini sia per il turismo locale, è infatti ferma e inutilizzabile da ormai oltre un anno.

Secondo la minoranza, prioritario e urgente è restituire alla città un’infrastruttura fondamentale, anziché investire risorse pubbliche in un progetto di spostamento del mercato non condiviso e privo di presupposti ufficiali.

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