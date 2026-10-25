“Griglie manomesse a caccia di monete, qualcuno rischia di farsi male”.

“Griglie manomesse a caccia di monete, qualcuno rischia di farsi male”

Una ricerca insolita nel cuore della città, che potrebbe trasformarsi in un problema di sicurezza per chi passa a piedi. A raccontare la scena è un lettore, preoccupato per le possibili conseguenze.

«Questo è un episodio che non mi era mai capitato di vedere – scrive -. Una persona, in via Tripoli, ha aperto le griglie che ci sono lungo i marciapiedi nella speranza di trovare qualche moneta o qualcosa di più prezioso caduto a qualche passante. Niente da dire nella speranza… ma ho notato che faceva poi difficoltà a richiuderle e questo potrebbe rappresentare un pericolo per i pedoni. È ovvio pensare che se la griglia non viene chiusa a dovere, probabilmente lascerà uno scalino dove qualcuno potrebbe rovinosamente cadere e farsi male. Questa “ricerca del tesoro” non mi era mai capitato di vederla».

Inviati i tecnici

Presa visione della testimonianza Enel, preoccupandosi della sicurezza dei passanti, ha inviato sul posto i propri tecnici per verificare la situazione e accertare che fosse tutto a posto.

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