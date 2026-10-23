Scoppia la polemica politica a Biella sulla gestione del nuovo Regolamento delle Zone Mercatali. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione a risposta orale per denunciare il mancato coinvolgimento della Commissione Consiliare competente nella fase di revisione delle norme commerciali.

Sul mercato Pd attacca: «Consiglieri scavalcati»

I consigliere dem – tra cui Paolo Rizzo e Paolo Furia – hanno appreso dagli organi di stampa locali che l’Assessore al Commercio e il dirigente di settore hanno incontrato le rappresentanze degli ambulanti per concordare importanti modifiche. Nessuna informativa preliminare, tuttavia, è stata fornita ai consiglieri comunali.

«Pur ritenendo fondamentale il confronto con le categorie economiche – evidenzia il PD – è inaccettabile che i consiglieri debbano apprendere dai giornali decisioni di questa rilevanza». Un metodo di lavoro che, secondo la minoranza, mortifica il ruolo delle commissioni e del Consiglio.

L’interrogazione chiede all’Assessore di chiarire i motivi della mancata convocazione, di illustrare i dettagli delle modifiche in discussione e di convocare d’urgenza la Commissione prima dell’approdo del testo in aula.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook