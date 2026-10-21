Attualità
“Da Parlamento europeo segnali verso transizione pragmatica”
Intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin
“Oggi dal Parlamento Europeo sono arrivati due segnali importanti verso un approccio più pragmatico alla transizione, che coniughi ambizione climatica e realismo industriale, guardando alla neutralità tecnologica”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. “Il via libera alla procedura d’urgenza per la revisione del regolamento sul metano è importante per affrontare con pragmatismo una questione che incide sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sui costi dell’energia per famiglie e imprese. Si dà così più tempo agli operatori, in particolare agli importatori, per attuare le nuove disposizioni, evitando di introdurre ulteriori elementi di pressione in una fase delicata per i mercati energetici”. “Nella stessa direzione – aggiunge Pichetto – va l’intesa raggiunta sulle norme per l’automotive e sull’Industrial Accelerator Act, che può consentire una maggiore flessibilità in settori fondamentali, affrontando le sfide della trasformazione senza perdere capacità produttiva e posti di lavoro”. “L’Italia continuerà a sostenere un approccio equilibrato, fondato su realismo e responsabilità, che valorizzi le tecnologie disponibili e accompagni cittadini e imprese per la competitività del Continente”, conclude il Ministro.
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