BIELLA – Il meteo a Biella per martedì 27 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni stabili e cieli in prevalenza poco nuvolosi. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo una giornata asciutta, senza precipitazioni previste e con ampie schiarite sul territorio biellese. Le temperature saranno leggermente più contenute rispetto a quelle attese a Torino: la massima raggiungerà i 15°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 9°C. I venti saranno deboli, da Sudest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo segnalate.

Mattino: cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 9°C

La giornata inizierà con una temperatura minima prevista di circa 9°C. Il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con ampie schiarite e senza piogge attese. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari rinforzi. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e il tempo sarà nel complesso asciutto, anche se al mattino l’aria potrà risultare fresca, soprattutto nelle zone meno esposte al sole.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 15°C

Nelle ore centrali il tempo resterà stabile, con prevalenza di sole e nuvolosità limitata. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre i venti ruoteranno da Sud-Sudest, mantenendosi deboli. Non sono previste precipitazioni e non si intravedono segnali di un peggioramento significativo nel corso del pomeriggio. Sarà quindi una fase della giornata relativamente gradevole, pur con temperature più contenute rispetto ad altre aree della pianura piemontese.

Sera: condizioni asciutte e aria più fresca

In serata il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con cielo poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto, riportando condizioni più fredde rispetto alle ore centrali. Non sono previsti fenomeni meteorologici significativi e il quadro generale resterà influenzato dall’alta pressione. Anche per la sera, dunque, non sono segnalate allerte meteo.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 28 ottobre: cielo poco nuvoloso e tempo stabile;

cielo poco nuvoloso e tempo stabile; Giovedì 29 ottobre: condizioni ancora prevalentemente poco nuvolose;

condizioni ancora prevalentemente poco nuvolose; Venerdì 30 ottobre: maggiore variabilità, con alternanza tra nubi e schiarite.

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