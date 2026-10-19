BIELLA – Il meteo a Biella per martedì 20 ottobre 2026 sarà caratterizzato da una giornata perturbata, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge previste per gran parte delle ore. Una depressione in transito sul Piemonte favorirà condizioni di maltempo diffuse, con precipitazioni che potrebbero risultare persistenti sul territorio biellese. Per la giornata sono previsti circa 33 millimetri di pioggia, mentre le temperature resteranno contenute: la massima raggiungerà i 15°C e la minima si attesterà intorno ai 14°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest sia al mattino sia al pomeriggio. È segnalata un’allerta meteo per pioggia. La situazione richiederà quindi prudenza negli spostamenti e attenzione agli aggiornamenti ufficiali, soprattutto se le precipitazioni dovessero mantenersi continue o intensificarsi localmente.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni deboli. Il tempo sarà grigio e umido, senza schiarite significative attese. La temperatura minima si attesterà intorno ai 14°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. Le condizioni meteorologiche potranno rendere meno agevoli gli spostamenti, in particolare nelle ore di maggiore traffico. Sarà opportuno prestare attenzione alla visibilità e al fondo stradale bagnato, soprattutto nei tratti extraurbani e nelle zone vicine ai rilievi.

Pomeriggio: piogge persistenti sul Biellese

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni dovrebbero proseguire, mantenendo il cielo prevalentemente coperto. Il quadro resterà instabile e non sono attese schiarite significative. La temperatura massima raggiungerà circa 15°C, con un clima fresco e umido. I venti continueranno a soffiare deboli da Nord-Nordest, senza particolari raffiche previste. L’accumulo pluviometrico complessivo stimato per la giornata è di circa 33 mm. È quindi consigliabile seguire gli aggiornamenti meteorologici, soprattutto per verificare l’eventuale variazione dell’intensità delle piogge nel corso delle ore.

Sera: attenzione alla prosecuzione delle precipitazioni

In serata il cielo dovrebbe rimanere molto nuvoloso o coperto, con possibilità di ulteriori piogge. La perturbazione potrebbe continuare a interessare il territorio, prolungando la fase umida anche oltre le ore pomeridiane. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.095 metri. In presenza di precipitazioni persistenti, è importante prestare attenzione alle condizioni della viabilità e alle eventuali indicazioni delle autorità locali.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 21 ottobre: possibili piogge deboli alternate a fasi di variabilità;

possibili piogge deboli alternate a fasi di variabilità; Giovedì 22 ottobre: condizioni in miglioramento, con cieli poco nuvolosi e maggiori schiarite;

condizioni in miglioramento, con cieli poco nuvolosi e maggiori schiarite; Venerdì 23 ottobre: possibile ritorno di nuvolosità e piogge deboli, con tempo variabile.

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