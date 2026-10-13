BIELLA – Il meteo a Biella domani, mercoledì 14 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte delle ore. L’alta pressione continuerà a proteggere il Piemonte, favorendo condizioni asciutte e una nuvolosità generalmente limitata. Non sono previste precipitazioni sul territorio biellese. Le temperature saranno particolarmente miti per il periodo: la massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima sarà di 12°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.046 metri. I venti saranno deboli, da Nord al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino con cielo sereno e temperature minime di 12°C

Le prime ore di mercoledì si presenteranno con un cielo sereno o poco nuvoloso, in un contesto atmosferico stabile. La presenza dell’alta pressione favorirà condizioni tranquille anche sulle zone pedemontane del Biellese, senza segnali di peggioramento o fenomeni precipitativi. La temperatura minima scenderà fino a 12°C, rendendo il risveglio fresco ma non particolarmente rigido. I venti saranno deboli da Nord, senza rinforzi significativi. La mattinata sarà quindi caratterizzata da una buona presenza di sole e da condizioni favorevoli per gli spostamenti quotidiani.

Pomeriggio mite con massime fino a 23°C

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche resteranno stabili, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 23°C. Il valore previsto sarà piuttosto elevato per la metà di ottobre e renderà le ore centrali della giornata particolarmente miti. I venti ruoteranno a Sudest, mantenendosi deboli. Nel complesso, il pomeriggio offrirà condizioni favorevoli alle attività all’aperto, grazie alla combinazione tra schiarite diffuse e ventilazione contenuta.

Sera con tempo stabile e cielo poco nuvoloso

In serata non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature cominceranno a diminuire progressivamente dopo il tramonto. L’assenza di piogge e la debole ventilazione contribuiranno a mantenere un quadro meteorologico tranquillo sul Biellese. Non sono previste criticità particolari e la giornata dovrebbe concludersi con condizioni ancora stabili.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 15 ottobre: sono attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con schiarite diffuse e tempo ancora stabile;

sono attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con schiarite diffuse e tempo ancora stabile; Venerdì 16 ottobre: aumenterà la variabilità, con nubi sparse e cielo a tratti parzialmente nuvoloso;

aumenterà la variabilità, con nubi sparse e cielo a tratti parzialmente nuvoloso; Sabato 17 ottobre: la nuvolosità sarà più estesa, con cieli generalmente più coperti rispetto ai giorni precedenti.

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