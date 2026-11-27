BIELLA – Il meteo a Biella di sabato 28 novembre sarà caratterizzato da una giornata nel complesso stabile, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo condizioni atmosferiche tranquille anche sul Biellese. Le temperature saranno leggermente più alte rispetto a quelle previste nel capoluogo regionale, con una minima di 5°C e una massima di 11°C. I venti soffieranno deboli, da Sudovest al mattino e da Est-Nordest nel pomeriggio. La giornata di sabato si inserirà in una fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Piemonte. Anche sul territorio biellese non sono attesi fenomeni di rilievo: la copertura nuvolosa sarà limitata e il cielo si presenterà per buona parte del giorno sereno o poco nuvoloso.

Mattino: cielo in prevalenza sereno e aria fresca

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni generalmente favorevoli, con cieli sereni o poco nuvolosi e nessuna pioggia in vista. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, rendendo l’inizio della giornata piuttosto fresco. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali e non sono previsti rinforzi significativi. Il quadro resterà quindi stabile, senza particolari elementi di disturbo.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 11°C

Nel corso delle ore centrali il tempo continuerà a mantenersi tranquillo, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima potrà raggiungere gli 11°C, offrendo condizioni relativamente miti per il periodo, soprattutto nelle ore più calde. La ventilazione resterà debole, con provenienza dai quadranti est-nordorientali. Non sono previste precipitazioni e non si segnalano fenomeni meteorologici significativi.

Sera: prosegue la stabilità, senza piogge

Anche in serata non sono attesi cambiamenti sostanziali. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nubi e il tempo resterà asciutto, mentre le temperature tenderanno progressivamente a scendere dopo i valori raggiunti durante il pomeriggio. La giornata si concluderà quindi all’insegna della stabilità, in un contesto di alta pressione che interesserà l’intera regione.

Tendenza meteo Biella

Domenica 29 novembre: sono attesi cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili;

sono attesi cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili; Lunedì 30 novembre: il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, alternate a momenti più aperti;

il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, alternate a momenti più aperti; Martedì 1° dicembre: previste ancora nubi sparse, senza indicazioni di un peggioramento significativo.

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