Prosegue a Biella il ciclo di Laboratori creativi promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali e inserito nel progetto Percorsi di comunità di BI-BOX APS, realizzato con il contributo della Regione Piemonte per favorire cultura, benessere e invecchiamento attivo.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 26 novembre 2026 alle ore 14:30 presso il Centro Dinamico in via Delleani 34. Intitolato “Ritagli di Matisse”, l’incontro si ispira alla tecnica del cut-out: a ottant’anni, segnato dalla malattia e dall’età avanzata, Henri Matisse scelse di “disegnare con le forbici” ritagliando direttamente nel colore, trovando così una nuova libertà espressiva fatta di gesti immediati e figure di grande forza visiva.

Condotto da Michela Cavagna, il laboratorio unisce manualità, memoria e condivisione. I partecipanti sceglieranno insieme i soggetti da disegnare e colorare per realizzare un pannello collettivo, pensato come uno “stendardo del gruppo anziani del Centro Dinamico” capace di raccontare simbolicamente cosa rappresenta questo spazio per chi lo vive.

L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a un gruppo massimo di 20 persone over 65. Le prenotazioni erano previste per il 19 novembre tramite l’Ufficio Promozione Attività Sociali per la Terza Età del Comune di Biella al numero 015-3507857; per eventuali disponibilità residue o informazioni è consigliabile contattare direttamente gli uffici comunali.

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