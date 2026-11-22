I capunet sono degli involtini di verza ripieni di carne e formaggio, un secondo piatto ricco e gustoso tipico della cucina piemontese. Facili e veloci, un tempo venivano preparati dopo le festività natalizie per riciclare gli avanzi dei lauti pasti, specialmente l’arrosto non consumato, le salsicce o altre carni a disposizione. Con il tempo la preparazione si è raffinata, ma non ha perso il suo sapore più autentico e genuino. Questi involtini sono perfetti per il pranzo della domenica in famiglia o una cena speciale tra amici, accompagnati da un’insalata o una padellata di verdure.

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Gli ingredienti

12 fogliecavolo verza

300 gmanzo (macinato )

250 gmaiale (macinato )

100 gmortadella (o prosciutto crudo )

100 gGrana Padano DOP (grattugiato )

1uovo

1cipolla

3 pizzichisale

2 pizzichipepe

2 cucchiaiolio extravergine d’oliva

Preparare i capunet ovvero gli involtini di verza alla piemontese è davvero semplice. Iniziate staccando le foglie di verza e scartando quelle più dure.

Lavatele e fatele bollire in abbondante acqua leggermente salata per pochi minuti quindi sollevatele con un mestolo forato e fatele asciugare su un canovaccio.

Nel frattempo preparate il ripieno, in una ciotola capiente mescolate i due tipi di carne, il formaggio grattugiato, l’uovo e il prosciutto o la mortadella tritati molto fini.

Condite con sale e pepe e mescolate molto bene per amalgamare il ripieno degli involtini di verza alla piemontese.

Tritate molto finemente la cipolla che serve per il fondo di cottura e tenete da parte.

Una volta che le foglie di verza saranno asciutte prendete una alla volta, prelevate 1 cucchiaio abbondante di farcia e sistematela nella parte più piccola della foglia quindi avvolgete il ripieno, piegate i bordi verso dentro e arrotolate tutta la foglia di verza.

Usate del filo da cucina

Se avete difficoltà a chiudere gli involtini di verza alla piemontese potete sempre legarli con filo da cucina.

Una volta preparati tutti i capunet, fate soffriggere per pochi istanti la cipolla tritata in padella con del olio evo quindi posizionate gli involtini con la chiusura verso il basso.

Lasciate cuocere per almeno 10 minuti quindi girateli, abbassate la fiamma e coprite con il coperchio e continuate la cottura per un totale di 25/30 minuti e.. buon appetito!

Gli involtini di verza alla piemontese si conservano in frigorifero chiusi in un contenitore ermetico per 2 giorni.

Potete conservarli anche senza cuocere.

Varianti

Potete cuocere i capunet in forno a 170° per 40 minuti.

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