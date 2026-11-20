Anche Biella ha risposto presente alla chiamata della Cgil allo sciopero generale. Circa 1500 persone questa mattina sono scese in piazza, così come in un centinaio di altre piazze italiane, per chiedere meno precarietà sul lavoro, più progressività nella tassazione, meno investimenti per le armi e più soldi per scuola e sanità pubbliche.

Insieme ai lavoratori hanno sfilato anche gli studenti biellesi che hanno aderito alla mobilitazione indetta dal collettivo Kepolvere. Il lungo corteo, con numeri superiori a quelli ai quali siamo abituati negli ultimi anni a queste latitudini, è partito da piazza Unità d’Italia e da Largo Cusano ed è salito lungo via Italia, per poi dirigersi verso piazza Martiri della Libertà. Da qui, il percorso prevedeva la discesa verso piazza Duomo, la prosecuzione lungo via Garibaldi e infine l’arrivo in piazza Vittorio Veneto.

Sciopero a Biella, le immagini del corteo

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