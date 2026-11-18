«Portateci rispetto»: lo sfogo di uno dei medici-eroi del Covid.

«Portateci rispetto»: lo sfogo di uno dei medici-eroi del Covid

«Rompo il silenzio dopo tanti anni. Non posso far finta di niente». Comincia così il lungo sfogo pubblicato su Facebook dal dottor Luca Grillenzoni, medico e dirigente di primo livello del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Biella. Un intervento che ha suscitato una forte reazione sui social, con quasi 300 like e decine di condivisioni in poche ore.

Grillenzoni, che durante la pandemia è stato tra i professionisti sanitari in prima linea nell’ospedale biellese, interviene contro quello che definisce un “revisionismo storico” dei mesi dell’emergenza. A distanza di anni, scrive, assistere a critiche e giudizi su ciò che medici e infermieri avrebbero dovuto fare rappresenta una mancanza di rispetto verso chi ha affrontato direttamente quei momenti.

Nel mirino del medico ci sono soprattutto le parole di chi, a suo giudizio, oggi pontifica su decisioni e comportamenti di quel periodo senza aver vissuto in prima persona la situazione negli ospedali: «Sentire urla sguaiate – scrive – da parte di chi in quel periodo se ne stava a casa a panificare e che ora pontifica su quello che avremmo dovuto fare è troppo».

La famiglia lontana e i pazienti persi

Ma il cuore del suo intervento è soprattutto il ricordo personale di quei mesi. Grillenzoni racconta il prezzo pagato anche nella vita privata, a partire dalla lontananza dai figli durante la prima ondata. «Lo devo a mia figlia – sottolinea -. Non ho potuto tenerla in braccio per un mese e mezzo di fila nella prima ondata. Aveva 7 mesi. Lo devo ai miei figli che non ho potuto né abbracciare né vedere perché stavano con la loro mamma ed io dormivo nella loro stanza in auto quarantena quando rientravo alle 23 per essere alle 7 al lavoro». Un sacrificio che coinvolgeva tutta la famiglia, in primis la moglie, che lo ha sostenuto nei momenti più difficili e che «ha saputo consolarmi quando in una telefonata sono scoppiato a piangere perché erano morti 12 pazienti in un giorno». Poi il pensiero va ai colleghi: «Lo devo a tutti quelli che hanno lavorato con me, con sacrificio, con abnegazione per inventarsi qualcosa di nuovo per aiutare quei poveri malati: flussimetri, pronazioni, empatia. Potevamo dare l’estrema unzione ai morenti».

«Portateci rispetto»

Il medico conclude il suo sfogo, rivolgendosi a chi oggi critica il lavoro svolto durante la pandemia: «O voi che criticate avete il coraggio di dirci e dimostrarci cosa avete fatto di utile per la società italiana nel marzo 2020 oppure tacete e portateci rispetto. Che siamo ancora qui a tenere in piedi il SSN (Sitema sanitario nazionale, ndr) che definanziate regolarmente anno dopo anno. Che siamo ancora qui a perseguire gli stessi obiettivi di sempre: produrre di più, spendere di meno. Senza blaterare come fate voi. Vergognatevi. Non avete una dignità».

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