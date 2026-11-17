Casa di comunità di Biella: ecco l’elenco dei servizi.

Dal 30 novembre la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

A partire dalle ore 20 di lunedì 30 novembre è previsto il trasferimento dalla sede di Ponderano nella Casa della Comunità di Biella del servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), che sarà attivo con accesso da via Delleani, nelle fasce orarie previste per il servizio. La data resta subordinata alla conferma delle condizioni logistiche necessarie.

Dal 14 dicembre gli ambulatori specialistici del Distretto e il Consultorio

Da lunedì 14 dicembre le attività ambulatoriali degli Specialisti del Distretto territoriale saranno trasferite alla nuova sede di via Fecia di Cossato. Lo spostamento è stato programmato tenendo conto delle prestazioni già prenotate, per assicurare la continuità dell’assistenza.

Si trasferirà nella nuova sede della Casa della Comunità di Biella anche il Consultorio di via Caraccio, 4.

Le Cure Domiciliari e la Centrale Operativa Territoriale

Nella nuova Casa della Comunità di Biella troveranno progressivamente collocazione anche il servizio di Cure Domiciliari e la Centrale Operativa Territoriale (COT), che coordina la presa in carico dei pazienti nel passaggio tra i diversi servizi e livelli di assistenza, in relazione al completamento delle condizioni logistiche necessarie allo svolgimento delle attività. I trasferimenti saranno organizzati in modo da garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti già in carico.

A gennaio l’avvio dell’Ospedale di Comunità

Il percorso si completerà con l’apertura dell’Ospedale di Comunità, la cui organizzazione è prevista dalla fine di dicembre, mentre l’accoglienza dei primi pazienti è programmata nel mese di gennaio 2027. La struttura offrirà assistenza sanitaria temporanea a bassa intensità clinica, in raccordo con i servizi territoriali e ospedalieri.

Anche dopo l’attivazione completa della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Biella resteranno contestualmente attivi, presso il presidio dell’ASL BI in Ponderano, i 20 posti letto dell’Ospedale di Comunità e l’Ambulatorio medico-infermieristico della Casa della Comunità, con attività prevalentemente programmata.

L’intervento di riqualificazione

L’edificio di via Fecia di Cossato, nel centro di Biella, è uno storico punto di riferimento per la salute dei biellesi, in quanto ex sede del Poliambulatorio. Rimasto inutilizzato per circa dieci anni, anche per la necessità di rilevanti interventi infrastrutturali, l’immobile è interessato da un’importante riqualificazione edilizia e impiantistica, ora in fase di completamento, che consentirà di ospitare la Casa della Comunità, l’Ospedale di Comunità da 20 posti letto e la Centrale Operativa Territoriale.

Informazioni per i cittadini

Nelle prime settimane potranno proseguire alcuni interventi di completamento nelle aree esterne, che non comprometteranno l’accessibilità alla struttura. L’ASL BI fornirà aggiornamenti sulle successive fasi di attivazione e sulle modalità di accesso attraverso i propri canali istituzionali.

Si ricorda che presso la sede di via Caraccio continueranno a operare gli sportelli della Segreteria della Medicina Legale e il servizio di Neuropsichiatria Infantile.

«L’apertura della Casa della Comunità di Biella è un passaggio importante per la sanità territoriale del nostro capoluogo – ha dichiarato Barbara Bragante, Direttore Distrettuale ASL BI – Riunire in un’unica sede servizi che i cittadini utilizzano ogni giorno, dalla prenotazione ai prelievi, dalla Continuità Assistenziale agli ambulatori specialistici, fino all’Ospedale di Comunità, significa semplificare i percorsi di cura e rafforzare la presa in carico».

«Con questo intervento abbiamo riqualificato in buona parte un edificio nel cuore della città, rimasto a lungo inutilizzato perché necessitava di importanti interventi strutturali, e che potrà così tornare a essere al servizio dei cittadini – ha sottolineato Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI – Un risultato reso possibile dalla capacità di mettere a sistema diverse fonti di finanziamento, a partire dai fondi del PNRR e da quelli del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: un investimento che restituisce alla città uno storico presidio sanitario e lo trasforma in un punto di riferimento per l’assistenza territoriale. A nome della Direzione Generale desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli staff aziendali che, con grande impegno e spirito di collaborazione, stanno lavorando in queste settimane per ultimare la sede e attivare i servizi».

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