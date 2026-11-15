AttualitàCossatese
Ragazzini danneggiano i locali del distributore a Cossato
Accertamenti da parte dei carabinieri
Ragazzini danneggiano i locali del distributore a Cossato.
Danneggiamento a Cossato al distributore Esso. Alcuni ragazzini avrebbero danneggiato i locali. I carabinieri hanno identificato alcuni giovani. Sono in corso accertamenti.
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