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Ragazzini danneggiano i locali del distributore a Cossato

Accertamenti da parte dei carabinieri

Pubblicato

4 minuti fa

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Riconosce la sua bicicletta rubata e chiama i carabinieri
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Ragazzini danneggiano i locali del distributore a Cossato.
Danneggiamento a Cossato al distributore Esso. Alcuni ragazzini avrebbero danneggiato i locali. I carabinieri hanno identificato alcuni giovani. Sono in corso accertamenti.

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