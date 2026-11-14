AttualitàValle Cervo
Una nuova serie Tv sarà ambientata nel Biellese.
Le riprese tra Tollegno, Miagliano, Sagliano Micca, Sordevolo e la stessa Biella.
Il Biellese si prepara a trasformarsi in un grande set cinematografico a cielo aperto.
Una nuova serie Tv sarà ambientata nel Biellese.
Dopo un’attenta selezione tra diverse aree geografiche, una produzione internazionale ha scelto proprio i paesaggi e il patrimonio architettonico del territorio per girare una nuova serie televisiva. Le riprese prenderanno il via nella prossima primavera e coinvolgeranno cinque comuni: Tollegno, Miagliano, Sagliano Micca, Sordevolo e la stessa Biella, dove sono già state individuate due delle location principali. La trama affronterà temi universali e profondamente legati all’identità locale, spaziando dal lavoro e l’impresa all’innovazione industriale, passando per l’emancipazione femminile, la famiglia, le migrazioni e la passione per l’eccellenza.
Questo traguardo è il frutto della sinergia tra Fondazione BIellezza e Film Commission Torino Piemonte, che attraverso mirati sopralluoghi hanno saputo promuovere il territorio come destinazione ideale per l’industria audiovisiva. Proprio per avviare la macchina organizzativa, si è tenuto oggi a Biella un primo vertice operativo tra la produzione, le due fondazioni, la Provincia e i rappresentanti dei cinque Comuni interessati, con l’obiettivo di definire le esigenze logistiche e le modalità di collaborazione.
L’impatto sul tessuto locale si preannuncia significativo. L’arrivo di una numerosa troupe tecnica e artistica, del cast principale e degli uffici di produzione genererà ricadute economiche immediate su strutture ricettive, ristorazione e trasporti, oltre a coinvolgere fornitori, maestranze e comparse del posto. Un indotto destinato a consolidarsi nel tempo grazie alla visibilità internazionale garantita dalla messa in onda.
«Saper intercettare opportunità al di fuori del turismo tradizionale significa generare valore concreto, ma alla notorietà dovremo affiancare servizi all’altezza degli standard internazionali», sottolinea Paolo Zegna, Presidente di Fondazione BIellezza. Sulla stessa linea Beatrice Borgia, Presidente di Film Commission Torino Piemonte, che evidenzia come il dialogo costante con gli enti locali stia permettendo di attrarre grandi player del settore, trasformando il cinema in un volano strategico di promozione per l’intero Piemonte.
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