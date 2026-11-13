Il ristorante il Patio degli chef Sergio e Simone Vineis conferma la stella Michelin anche dopo il trasferimento da Pollone a Biella.

Il noto locale mantiene dunque il riconoscimento e si conferma come l’unico stellato sul territorio biellese.

Guida Michelin 2027

Nei giorni scorsi la Guida Michelin Italia 2027 è stata presentata ufficialmente nella splendida cornice del Teatro Municipale di Piacenza, città già protagonista della kermesse nel 2019. La 72ª edizione della Guida chiude un anno di celebrazioni dedicate ai 120 anni di presenza di Michelin in Italia.

Le novità della guida sono state svelate al Teatro Municipale durante la cerimonia condotta da Barbara Pedrotti. All’evento hanno partecipato oltre 500 invitati, tra chef, giornalisti, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Quest’anno sono 27 le novità nel panorama dei ristoranti stellati: si aggiungono tre ristoranti che ottengono le due Stelle Michelin e 24 che ricevono una Stella. Nel complesso, la selezione 2027 della guida italiana comprende 382 ristoranti stellati, distribuiti su tutta la penisola.

“Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici. In tutto il Paese, gli chef riscoprono le ricette regionali, valorizzano gli ingredienti locali e le tecniche tradizionali, portando al tempo stesso in tavola la propria visione contemporanea. Questo dialogo tra tradizione e modernità è uno dei grandi punti di forza della gastronomia italiana, e la selezione 2027 lo rivela in tutta la sua vitalità e diversità” ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida Michelin.

La classifica delle regioni…

Nella classifica per regioni, la Lombardia mantiene la leadership con 59 ristoranti (3 tre Stelle, 6 due Stelle, 50 una Stella), la Campania si conferma al secondo posto con 48 ristoranti, (7 due Stelle, 41 una Stella), mentre sul terzo gradino del podio troviamo la Toscana con 39 ristoranti (1 tre Stelle, 4 due Stelle, 34 una Stella). In quarta posizione si conferma il Piemonte con 34 ristoranti (3 tre Stelle, 2 due Stelle, 29 una Stella), mentre al quinto posto entra il Lazio, con 33 ristoranti Stellati (1 tre Stelle, 5 due Stelle, 27 una Stella).

… e quella delle province

Nella classifica delle province, Roma conferma il primato conquistato lo scorso anno, salendo a 28 ristoranti Stellati (1 tre Stelle, 5 due Stelle, 22 una Stella) e precedendo Napoli, con 26 ristoranti (6 due Stelle, 20 una Stella). Al terzo posto si conferma Bolzano con 22 ristoranti (1 tre Stelle, 2 due Stelle, 19 una Stella), seguita da Milano con 21 ristoranti Stellati (1 tre Stelle, 4 due Stelle, 16 una Stella). Chiude la classifica Salerno, in quinta posizione con 17 ristoranti (tutti una Stella).

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