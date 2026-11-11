«I problemi vanno risolti adesso, non domani. Comprendiamo perfettamente la necessità dei cantieri, perché servono a migliorare la rete ferroviaria e a garantire un servizio più efficiente in futuro. Ma non possiamo accettare che i lavori si traducano in continui ritardi e disagi per chi ogni giorno prende il treno per andare a lavorare o a studiare». È la posizione dell’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, che, dopo giorni di criticità sulla rete ferroviaria, ha convocato d’urgenza Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia per affrontare le problematiche emerse, analizzare le cause dei disservizi e individuare interventi correttivi immediati.

Treni: disagi sulla Torino-Milano. Interviene l’assessore Gabusi

Tra le situazioni affrontate, particolare attenzione è stata dedicata alla linea Torino-Milano, interessata da importanti interventi infrastrutturali. Il cantiere che sta realizzando l’innalzamento del marciapiede a servizio del binario 6 in stazione di Chivasso, la cui fine lavori è prevista il entro il mese di novembre, comporta una maggiore rigidità nella gestione della circolazione ferroviaria. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di rispettare la scadenza del 29 novembre per questa fase delle lavorazioni, evitando che le limitazioni si protraggano ulteriormente. Sono state inoltre esaminate le soluzioni organizzative per ridurre le interferenze con il servizio, soprattutto nelle fasce maggiormente utilizzate dai pendolari. Il cantiere più significativo, con 60-65 lavoratori impiegati in orario notturno per non impattare la circolazione ferroviaria diurna, è dedicato al rinnovo dell’armamento della linea Torino-Milano. Dall’analisi delle attività è emersa la necessità di ottimizzare ulteriormente le operazioni logistiche. Per questo sono state rafforzate le misure a tutela della regolarità del servizio, attraverso l’ottimizzazione della logistica di cantiere e un presidio costante sull’avanzamento delle diverse fasi operative, al fine di assicurare la regolare circolazione dei treni del mattino.

SFM2: DOPO ANNI DI CANTIERI, SERVE UNA SVOLTA NELLA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO

Un capitolo centrale dell’incontro ha riguardato la linea SFM2, che negli ultimi due mesi ha registrato particolari difficoltà, dopo anni già caratterizzati da importanti lavori infrastrutturali e inevitabili disagi per l’utenza. «Conosciamo bene le difficoltà vissute dai pendolari della SFM2. Dopo anni di cantieri, questi ultimi due mesi sono stati particolarmente pesanti. Comprendiamo le proteste e l’esasperazione dei viaggiatori, che hanno tutto il diritto di pretendere un servizio affidabile», ha commentato Gabusi. Un aspetto particolarmente delicato riguarda il rapporto tra ritardi e soppressioni. Negli ultimi mesi è stato compiuto uno sforzo per contenere le cancellazioni dei treni, soprattutto nelle fasce pendolari.

In particolare, per la SFM2 il confronto 2026 con lo stesso periodo 2025 evidenzia una riduzione delle soppressioni pari al 10,5% in termini assoluti e al 13,0% in termini di treni-km. Il dato conferma lo sforzo compiuto per salvaguardare il maggior numero possibile di collegamenti. Questa scelta, finalizzata a garantire il maggior numero possibile di collegamenti, può tuttavia determinare, in alcune circostanze, un accumulo di ritardi. Per tale ragione l’indicatore regionale complessivo di puntualità attualmente all’89,59% nel 2026, rispetto all’89,46% nel 2025 e all’88,75% nel 2024, risulta confortante se analizzato congiuntamente alle ridotte soppressioni.

«Abbiamo chiesto di salvaguardare il più possibile le corse nelle ore in cui le persone devono raggiungere il posto di lavoro o rientrare a casa. È una scelta precisa, perché sopprimere un treno significa lasciare i pendolari senza un collegamento. Sappiamo però che anche i ritardi rappresentano un problema serio e dobbiamo lavorare per ridurre entrambi i fenomeni», ha precisato l’assessore.

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