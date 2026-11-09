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Uomo di 57 anni trovato morto in casa a Cossato

Inutili i soccorsi

Pubblicato

20 minuti fa

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Biella, 53enne trovato morto in casa
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Uomo di 57 anni trovato morto in casa.

Uomo di 57 anni trovato senza vita a Cossato

Un uomo di circa 57 anni è stato trovato morto nella mattinata del 7 novembre in un’abitazione a Cossato.

I sanitari del 118 hanno potuto soltanto confermare il decesso. Dai primi accertamenti, quest’ultimo sarebbe avvenuto per cause naturali.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

Immagine di repertorio

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