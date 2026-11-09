CossateseCronaca
Uomo di 57 anni trovato morto in casa a Cossato
Inutili i soccorsi
Uomo di 57 anni trovato morto in casa.
Uomo di 57 anni trovato senza vita a Cossato
Un uomo di circa 57 anni è stato trovato morto nella mattinata del 7 novembre in un’abitazione a Cossato.
I sanitari del 118 hanno potuto soltanto confermare il decesso. Dai primi accertamenti, quest’ultimo sarebbe avvenuto per cause naturali.
Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Ecco come preparare la vera polenta concia
Cronaca20 ore fa
Alluvione di Valle Mosso, 58 anni fa la tragedia che costò la vita a 58 persone – FOTO
Biella2 giorni fa
“Il referendum sul mercato finisce nel cestino, Biella non si piega ai professionisti del no”
Biella3 giorni fa
A Biella lite fuori da scuola media e spunta un coltello
Attualità3 giorni fa