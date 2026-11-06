AttualitàBiella
Torna il “Ben Cuncià Express” nel fine settimana
Turisti in arrivo anche con il treno
Torna un evento particolare ed atteso: Il Ben Cuncià Express!Anzi quest’anno raddoppia!! – vi aspettiamo sabato 7 e domenica 8 novembre prossimi!Due appuntamenti: un percorso ferroviario enogastronomico, con un comodo viaggio in treno regionale dal Novarese alla scoperta del Biellese, dei sapori della Polenta Concia, nel bellissimo territorio subalpino!!Un percorso sostenibile dal Novarese al Biellese, che conduce ad un’esperienza di esplorazione urbana di Biella, accompagnati da guide escursionistiche che condurranno alla scoperta della città della Lana e vi racconteranno la storia del contesto territoriale.Prevista visita alle bellezze della città laniera e successiva degustazione del pranzo del Bencuncia’ con menu a base di sua maestà la Polenta Concia!!Una perfetta combinazione tra Treno+Territorio+Sapori tradizionali del nostro Biellese.Vi aspettiamo numerosissimi, ultimi posti disponibili!!Il miglior modo di vivere le nostre linee ferroviarie creando l”occasione per un loro utilizzo anche a fini turistici, mettendo a frutto l’infrastruttura ferroviaria!
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