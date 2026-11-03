Circa 400 tra bambini e famiglie hanno partecipato all’appuntamento 2026 di Halloween nel Ricetto di Candelo, l’iniziativa interamente dedicata ai Candelesi che quest’anno ha registrato il record di prenotazioni e di presenze. Un’edizione vissuta in un clima di gioia, serenità e divertimento, la più partecipata di sempre.

Halloween al Ricetto di Candelo: record di prenotazioni e presenze

La vicesindaco Selena Minuzzo ha dichiarato: «Un appuntamento sentito, che Candelo festeggia unendo partecipazione, giochi, cultura, tradizioni e musica, grazie anche alle nostre associazioni e ai nostri volontari. È davvero bello vedere la comunità prendersi un momento di respiro dalla quotidianità in un luogo senza tempo come il nostro Ricetto.»

Molto apprezzate tutte le tappe del percorso, quest’anno particolarmente originali: dalle candele volanti che si illuminavano per magia al truccabimbi, e ancora la musica e l’allegria della Banda di Candelo che ha fatto provare ai più piccoli tanti strumenti e ha suonato insieme a loro. E come non citare le tradizioni legate a come i nonni trascorrevano la giornata dedicata al ricordo dei propri cari scomparsi con i volontari della Biblioteca Applauditissima la presenza del Mago Ito. Tappa finale con i dolci e il saluto della Banca del Tempo di Candelo, e ancora altre tappe tra lucine, piccoli brividi, cappelli da strega e sorrisi.

Il giorno precedente anche la scuola primaria ha visitato il Ricetto: circa 70 bambini hanno partecipato a un’anteprima, nata su iniziativa delle insegnanti e accolta dal Comune, che ha ricevuto un grande apprezzamento.

Il sindaco Paolo Gelone ha aggiunto: «Ringrazio gli Uffici, la Biblioteca, il Servizio Civile, la Banca del Tempo, la Banda di Candelo San Giacomo, la Pro Loco e tutti coloro che hanno collaborato e partecipato: un lavoro di squadra che premia sempre e in particolare il risultato di quest’anno ripaga l’impegno di chi ha così tanto lavorato all’organizzazione: i sorrisi dei bimbi sono in assoluto la cosa più preziosa.»

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