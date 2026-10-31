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La Lista Civica Gentile “entra” in Forza Italia

Dino Gentile: “Per dare risposte ancor più efficaci alle esigenze della nostra città e del nostro territorio”

Pubblicato

29 minuti fa

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La Lista Civica Gentile “entra” in Forza Italia. L’approssimarsi di importanti appuntamenti elettorali e una programmata riflessione a metà legislatura hanno indotto i membri al confronto. Nel merito di un possibile consolidamento della propria azione politica in relazione ai partiti di centro-destra che sono maggioranza in città e nel Paese.

La Lista Civica Gentile “entra” in Forza Italia

Nello specifico, un confronto aperto e costruttivo ha fatto maturare l’opportunità di rafforzare la componente centrista attraverso un accordo politico con Forza Italia. E conseguente adesione a tale partito da parte del vicesindaco Sara Gentile e dell’assessore Domenico Gallello, unitamente ai consiglieri comunali Ivo Dato e Dino Gentile.

La decisione promuove la volontà di dare maggiore concretezza e incisività all’azione amministrativa locale, all’interno di una cornice valoriale di area liberaldemocratica. Per Dino Gentile, al 12% nelle ultime elezioni con una lista civica, è un ritorno in una forza politica nella quale aveva militato durante il periodo come primo cittadino a Palazzo Oropa.

Lo stesso Gentile dichiara: “La nostra esperienza come lista civica è stata straordinaria e in questi due anni e mezzo ci ha permesso di lavorare a stretto contatto con i cittadini. Ma oggi avvertiamo la necessità di approdare in una casa politica maggiormente strutturata per dare risposte ancor più efficaci alle esigenze della nostra città e del nostro territorio”. E aggiunge: “Forza Italia resta un riferimento di apertura, equilibrio e concretezza. Vi aderiamo con l’obiettivo di condividere strategie e scelte politiche in un contesto più ampio, proseguendo con rinnovato slancio il nostro impegno al servizio della città di Biella”.

Serafia: “Il nostro movimento riferimento per chi si riconosce nel buongoverno”

L’ingresso dei consiglieri è accolto con favore da Alessio Serafia, segretario provinciale di Forza Italia, che ha commentato positivamente la notizia. “L’adesione al nostro partito da parte di assessori e consiglieri della Lista Civica Gentile dimostra la straordinaria capacità attrattiva di Forza Italia e del suo progetto politico. Nello specifico – ha detto -, parliamo di amici che sono amministratori stimati, competenti e fortemente legati al territorio. Questa scelta ha per noi un rilievo significativo. A conferma che il nostro movimento è il punto di riferimento naturale per chi si riconosce nei valori del buongoverno nell’ambito del popolarismo europeo”.
LEGGI ANCHE: Dino Gentile: “Sosterrò Marzio Olivero alle elezioni”

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1 Commento

1 Commento

  1. Filippo

    31 Ottobre 2026 at 16:51

    E poi c’era la marmotta che incartava la cioccolata …

    Rispondi

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