Si schianta contro un palo, donna trasportata in ospedale.

Si schianta contro un palo, donna trasportata in ospedale

È stato probabilmente un malore a provocare l’incidente avvenuto lunedì mattina a Occhieppo Superiore, dove una 73enne è andata a sbattere contro un palo dopo aver perso il controllo della propria vettura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, che ha soccorso la malcapitata in codice azzurro (un codice compreso tra il verde e l’arancione) e l’ha accompagnata all’ospedale.

Immagine di repertorio

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