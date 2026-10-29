CronacaValle Elvo
Si schianta contro un palo, donna trasportata in ospedale
Momenti di paura a Occhieppo Superiore
Si schianta contro un palo, donna trasportata in ospedale.
Si schianta contro un palo, donna trasportata in ospedale
È stato probabilmente un malore a provocare l’incidente avvenuto lunedì mattina a Occhieppo Superiore, dove una 73enne è andata a sbattere contro un palo dopo aver perso il controllo della propria vettura.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, che ha soccorso la malcapitata in codice azzurro (un codice compreso tra il verde e l’arancione) e l’ha accompagnata all’ospedale.
Immagine di repertorio
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