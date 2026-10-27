Attualità
Muoiono la mamma e il bimbo che portava in grembo
Addio a Domenica, 31 anni, e al piccolo Bruno
Un silenzio surreale, rotto solo dal dolore e dall’incredulità, avvolge in queste ore la comunità di Nonio. Il piccolo centro del Verbano-Cusio-Ossola si è risvegliato stretto in un abbraccio commosso e straziante, incapace di trovare una spiegazione di fronte a una tragedia che ha spezzato due vite in un solo colpo, lasciando un vuoto incolmabile.
Muoiono la mamma e il bimbo che portava in grembo
Domenica Lucarelli, una giovane mamma di appena 31 anni, è deceduta all’ospedale di Borgomanero. Era stata ricoverata d’urgenza nel corso del fine settimana a seguito di un improvviso malore che aveva fatto immediatamente scattare l’allarme. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e tutti i tentativi disperati compiuti dal personale medico per salvarla, per Domenica non c’è stato purtroppo nulla da fare. Insieme a lei, in un duplice dramma che lascia letteralmente senza parole, si è spento anche il piccolo Bruno, che portava in grembo e che non è riuscito a sopravvivere.
Una notizia che, diffusasi rapidamente tra le strade del paese, ha colpito al cuore residenti, amici e conoscenti. La gioia dell’attesa si è trasformata, nel giro di poche ore, in un lutto profondo e collettivo, capace di mobilitare l’affetto e la vicinanza di un’intera popolazione che si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immane sfortuna.
A piangere la scomparsa di Domenica e del piccolo Bruno sono il marito e papà Danilo, devastato dal dolore, la mamma e nonna Gerarda, il papà e nonno Lorenzo, il fratello e zio Giuseppe, la sorella e zia Miriam, insieme a tutti i famigliari, i parenti e i tanti amici che in queste ore stanno facendo sentire la propria presenza e il proprio sostegno.
Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli relativi alle esequie, che vedranno la comunità riunirsi per l’ultimo, commosso saluto a una giovane madre e al suo bambino, strappati alla vita troppo presto.
Nota della redazione: In momenti come questo, il rispetto per il dolore privato della famiglia è la priorità assoluta. La redazione si unisce al cordoglio generale.
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