Bar Beni riapre i battenti: riprende una storia lunga un secolo.

Bar Beni riapre i battenti: riprende una storia lunga un secolo

Ci sono luoghi capaci di custodire l’anima di una comunità, dove i ricordi di intere generazioni si intrecciano davanti al profumo di un caffè.

A Biella, uno di questi luoghi ha un nome ben preciso: Bar Beni. Dopo un periodo di attesa, le serrande dello storico locale di piazza Vittorio Veneto si preparano finalmente a rialzarsi.

A guidare questo nuovo capitolo sarà una ventata di energia fresca e internazionale: la nuova gestione è infatti affidata a Remelis Hernandez, una giovane donna originaria della Repubblica Dominicana che da quattro anni ha scelto Biella come sua casa.

«A me piace questa città; la amo – racconta con entusiasmo la nuova titolare -. Porto con me un solido bagaglio d’esperienza nel settore dei bar. Un amore per il territorio che si riflette nella volontà di rispettare profondamente il passato di questo pilastro cittadino. Manterremo lo stesso nome d’origine: Bar Beni, abbiamo solamente aggiunto l’anno di nascita di questo storico locale: 1928».

Fondata quasi un secolo fa, la caffetteria è stata per decenni il salotto e il punto d’incontro prediletto da tantissimi biellesi.

Tra le sue mura si respirano ancora le atmosfere di un tempo, quelle che i clienti più anziani ricordano con nostalgia: i pomeriggi passati a sfidarsi al tavolo da biliardo e i sabati passati a tentare la fortuna compilando le storiche schedine del Totocalcio.

La nuova gestione punta proprio a far convivere questa preziosa eredità storica con la contemporaneità.

L’arredamento interno manterrà infatti intatto il suo stile classico e inconfondibile, ma non mancheranno le novità: all’esterno verrà ritagliato un angolo appositamente pensato per i giovani, creando così un ideale ponte generazionale tra i vecchi frequentatori e le nuove leve della città.

Il Bar Beni 1928 si appresta a diventare un punto di riferimento per l’intera giornata, dalla prima mattina fino a notte inoltrata.

Gli orari di apertura saranno infatti estesi, partendo dalle 7 per servire le colazioni fino a tarda sera, mentre il giorno di chiusura settimanale stabilito sarà il martedì.

Al fianco di Remelis in questa avventura ci sarà una squadra affiatata, pronta ad accogliere i clienti con il sorriso: i suoi stretti collaboratori, Raul Vezzoli ed Enrico Tosetti.

La data dell’inaugurazione ufficiale è ormai vicina. Piazza Vittorio Veneto si appresta a riabbracciare il suo bar simbolo, riconsegnando ai cittadini un pezzo di storia locale che non ha alcuna intenzione di smettere di farsi raccontare.

Mentre la luce della sera si posa sulle vecchie vetrate, sembra quasi di avvertire il profumo dei tabacchi di una volta e il fruscio dei quotidiani spiegati sulle ginocchia.

Quei muri custodiscono i segreti di quasi un secolo, le strette di mano sincere e i silenzi complici di chi trovava rifugio qui dopo una lunga giornata di lavoro.

La nuova avventura che sta bussando porta con sé il respiro del domani, eppure, tra queste mura, ogni passo sul pavimento sembra calpestare una scia di ricordi indimenticabili, come se il tempo si fosse preso una pausa per ammirare la bellezza di un nuovo inizio che sa di eterno.

Mauro Pollotti

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