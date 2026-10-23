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E’ stato sventrato con una coltellata a Salussola

L’uomo colpito dalla moglie durante una lite. Dinamica da chiarire

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E’ stato sventrato con una coltellata a Salussola

Al culmine di una lite un uomo di origini sudamericane è stato ferito dalla moglie. E’ successo ieri a Salussola in casa. Secondo una prima versione la coppia stava litigando, quando la donna avrebbe preso il coltello colpendo il marito. Una ferita partita dall’inguine fino allo stomaco.
Ieri notte è stato operato d’urgenza. Non si sa se il ferimento sia avvenuto in seguito a una colluttazione, la dinamica di quanto successo è ancora da ricostruire.
La coppia vive a Salussola da tempo, qualche dissidio in passato c’era stato. Ma non sembra ci siano denunce.
Ieri i carabinieri hanno lavorato a lungo in casa per ricostruire quanto successo.

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