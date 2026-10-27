L’esito degli accertamenti tecnici svolti e le prime risultanze info – investigative hanno consentito di determinare la natura dolosa dell’incendio avvenuto il 7 agosto di quest’anno nei parcheggi antistanti la Stazione Carabinieri di Cigliano.

Incendio doloso: a fuoco due auto di proprietà di due carabinieri

Le due autovetture, di proprietà di due Carabinieri in servizio presso quel Comando territoriale dell’Arma, sono state completamente combuste dalle fiamme. Le analisi chimico-fisiche condotte sui relitti dei mezzi e sulle matrici ambientali rinvenute sulla pavimentazione sottostante l’area di maggior danno termico, hanno dato esito positivo per la presenza di acceleranti e di specifici marker idrocarburici. La visione di immagini di video sorveglianza, acquisite poco dopo l’evento, considerato l’ampio volume dei file registrati, è tuttora in fase di svolgimento. Qualsiasi informazione, di qualsivoglia natura, riferita all’evento doloso, in possesso di cittadini residenti o in transito in quel Comune, potrà essere riferita contattando la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Vercelli.

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