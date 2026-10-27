Pecora legata con una catena a bordo strada a Salussola

Segnalazione nei giorni scorsi da parte di alcuni cittadini a SAlussola. Una pecora era stata notata vagare per la strada e i campi, ma attorno non c’era alcun gregge. I carabinieri sono intervenuti trovando la pecora legata con una catena. A rivendicare l’animale è stato un uomo di origini marocchine. Ha riferito di averla trovata per i campi senza chip e di essersela tenuta.

Indagini in corso sulle condizioni dell’animale.

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