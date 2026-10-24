BiellaCronaca
Biella, 87enne colpita con un calcio da uno sconosciuto
Attimi di paura nel pomeriggio di oggi
87enne colpita con un calcio da uno sconosciuto
Biella, 87enne colpita con un calcio
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, 24 ottobre, nei pressi di un supermercato del centro, dove una donna di 87 anni sarebbe stata colpita con un calcio da uno sconosciuto.
Quando sono intervenuti i soccorsi, il presunto responsabile si era già allontanato.
L’anziana, che avrebbe riportato una lieve escoriazione a una gamba, è stata accompagnata al Pronto Soccorso per controlli.
Immagine di repertorio
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