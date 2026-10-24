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Biella, 87enne colpita con un calcio da uno sconosciuto

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi

Pubblicato

25 minuti fa

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Biella, 87enne colpita con un calcio da uno sconosciuto
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87enne colpita con un calcio da uno sconosciuto

Biella, 87enne colpita con un calcio

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, 24 ottobre, nei pressi di un supermercato del centro, dove una donna di 87 anni sarebbe stata colpita con un calcio da uno sconosciuto.

Quando sono intervenuti i soccorsi, il presunto responsabile si era già allontanato.

L’anziana, che avrebbe riportato una lieve escoriazione a una gamba, è stata accompagnata al Pronto Soccorso per controlli.

Immagine di repertorio

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