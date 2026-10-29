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Addio a Stefania Coda, il suo sorriso si è spento all’improvviso a soli 54 anni

In molti la ricordano commossi: “Era una donna d’oro, simpatica e speciale”

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5 minuti fa

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Addio a Stefania Coda, il suo sorriso si è spento all’improvviso a soli 54 anni
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Addio a Stefania Coda, il suo sorriso si è spento all’improvviso a soli 54 anni.

Addio a Stefania Coda

Aveva solo 54 anni. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato nel dolore la famiglia e i tantissimi biellesi che la conoscevano. In molti la ricordano commossi: «Era una donna d’oro, simpatica e speciale. Con il sorriso sempre sulle labbra».

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