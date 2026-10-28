BiellaCronaca
Uomo trovato senza vita nei boschi sopra il Tracciolino
Macabro ritrovamento oggi pomeriggio
Uomo trovato senza vita nei boschi sopra il Tracciolino.
Uomo trovato senza vita nei boschi sopra il Tracciolino
Ritrovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre, il corpo senza vita di un uomo nei boschi sopra il Tracciolino. A lanciare l’allarme un passante, che ha contattato il 112.
Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e procuratore. La salma è stata recuperata dall’elicottero Drago. Si tratta di Paolo Mora, 80 anni, scomparso lo scorso 30 settembre durante un’uscita nei boschi.
Immagine di repertorio
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