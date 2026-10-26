Muore nel sonno a soli 24 anni dopo una serata con gli amici.

Muore nel sonno a soli 24 anni dopo una serata con gli amici

Una serata trascorsa in discoteca a Torino, poi il rientro nell’abitazione di un amico per dormire prima di tornare a casa. Nella notte Joel Kaculi è morto improvvisamente a soli 24 anni.

Come riporta Notizia Oggi, il dramma si è consumato tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato colpito da una crisi epilettica seguita da un arresto cardiaco. Al mattino uno degli amici ha cercato di svegliarlo e, accortosi che non rispondeva, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Inutili i soccorsi del 118

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per il 24enne non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto durante il sonno, in maniera improvvisa.

Dopo gli accertamenti medico-legali e l’autopsia, sono state fissate le esequie. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 ottobre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Boves.

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