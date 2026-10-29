Cortei nelle strade oggi come 50 anni fa

Sbaglia o è troppo giovane per ricordare chi dice di non avere mai visto a Milano e Torino manifestazioni così violente come quelle di questi giorni. Chi ha la mia età ed ha buona memoria, ricorda molto lucidamente i cortei indetti a Milano da seguaci di Mario Capanna, quelli di Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia ed altri analoghi gruppi che per lungo tempo misero a ferro e fuoco il capoluogo lombardo, devastando semafori e segnaletica stradale, disselciando strade per lanciare cubetti di porfido contro la polizia (e, se capitava, anche contro qualche vetrina), occupando sedi universitarie, saccheggiando supermercati (le tristemente note “spese proletarie”).

C’ero, ero a Milano per ragioni di studio e di lavoro, ricordo molto bene gli slogan, gli striscioni, le cariche della polizia. Ed ero invece a Torino, in un negozio di scarpe, quella volta che, in occasione del comizio dell’attrice, cantante ed attivista Melina Mercouri contro il regime dei colonnelli in Grecia, si scatenò l’inferno. Il negoziante fece appena in tempo ad abbassare le serrande e noi, rinchiusi nel negozio, sentivamo distintamente il rumore dei cubetti di porfido lanciati contro le saracinesche.

Non c’è grande differenza tra le manifestazioni di oggi e quelle di ieri. Perché, oggi come ieri, a scatenare il caos, non sono e non erano gli studenti ed i lavoratori in piazza per esprimere pacificamente le loro proteste con slogan, megafoni, trombe e campanacci, ma erano e sono gli infiltrati, in passato genericamente identificati come anarchici, oggi definiti antagonisti, ma sempre deliberatamente presenti per fomentare i disordini più gravi. Neppure le motivazioni di queste manifestazioni sono cambiate così tanto: si partiva, come oggi, dal disagio nel mondo studentesco e più diffusamente giovanile, per arrivare allora al confronto tra padroni ed operai, oggi tra ricchi e poveri. Negli anni ’70 sul banco degli imputati vi era lo sfruttamento delle fasce più deboli dei lavoratori, oggi c’è la frustrazione di migranti e, ancor più, figli di migranti che non si sentono parte di quel tessuto sociale nel quale si sono trovati a vivere.

E poi, immancabili, c’erano e ci sono i delinquenti, coloro che del vandalismo fanno una ragione di vita. C’erano cinquant’anni fa, ci sono ancor più oggi che il mondo dei social diffonde a macchia d’olio le loro sciagurate imprese. Biella, per ora, rimane fuori da quei circuiti, anche se, almeno per quel che riguarda il vandalismo e le risse, sta già pagando il suo tributo di violenza. Qualcuno direbbe: corsi e ricorsi storici. Purtroppo i ricorsi quasi mai ripropongono il meglio di una società.

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