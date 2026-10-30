A Cossato sale la tensione per il possibile insediamento di un campo nomadi in via Arale. I residenti della zona si sono organizzati fondando il «Comitato dei residenti di via Arale», dando vita a una petizione e valutando l’ipotesi di una colletta per acquistare direttamente il terreno conteso.

Campo nomadi a Cossato? C’è chi dice no

Tutto è iniziato circa un mese fa, in seguito alla vendita di un lotto privato a un cittadino dell’Europa dell’Est. La situazione è degenerata quando alcuni uomini, arrivati a bordo di auto di grossa cilindrata, avrebbero annunciato l’installazione imminente di una decina di roulotte destinate ad accogliere circa quaranta persone, a ridosso delle abitazioni circostanti.

La mobilitazione è scattata immediatamente. La raccolta firme ha già superato le cinquanta adesioni e continua a crescere. I promotori ribadiscono l’assenza di motivazioni politiche, sottolineando però la ferma opposizione all’insediamento e la disponibilità a creare una cordata finanziaria per comprare l’area e bloccare l’operazione.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Moggio precisa di avere margini di manovra molto limitati. L’ente locale conferma che al momento l’unico dato ufficiale riguarda la compravendita tra privati: fintanto che si opera nel rispetto della legge, i proprietari sono liberi di disporre dei propri beni. Il Comune assicura comunque attenzione e monitoraggio costante sulla vicenda.

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