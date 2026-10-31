Mercatino degli Angeli: dove il Natale diventa poesia. Mancano poche settimane al debutto di uno degli eventi natalizi più attesi e rinomati del territorio piemontese.

Domenica 15 novembre prenderà ufficialmente il via il tradizionale “Mercatino degli Angeli”, giunto alla sua 24esima edizione e promosso dal “Teatro popolare della Passione”. Si tratta oramai di un appuntamento cardine che trasformerà Sordevolo in una suggestiva ambientazione festiva.

Mercatino degli Angeli: dove il Natale diventa poesia

L’organizzazione fa sapere che sono ancora disponibili gli ultimi posti per gli artigiani e i commercianti che desiderano partecipare in veste di espositori.

La notorietà dell’iniziativa è confermata dai numeri: ad oggi sono circa 135 i partecipanti già iscritti, pronti a colorare le vie di Sordevolo con i loro stand e prodotti d’eccellenza. Circa la metà delle adesioni proviene dal Biellese. Mentre il restante schieramento di espositori arriverà da Torino, Vercelli, Novara, Varese, Alessandria, Milano e Aosta. Consolidando il ruolo del mercatino come punto di riferimento non solo per il Piemonte, ma anche per le vicine, Lombardia e Valle d’Aosta.

Il mercatino si svolgerà per cinque domeniche consecutive, con una speciale apertura infrasettimanale in occasione della fests dell’Immacolata. Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 10 alle 18 nelle seguenti giornate: domenica 15 e 22 novembre, domenica 6 martedì 8 e domenica 13 dicembre.

Chi desidera proporre la propria candidatura e diventare parte attiva del clima natalizio può ancora presentare domanda di iscrizione scegliendo tra due differenti soluzioni logistiche, a seconda della disponibilità delle date: postazione di misura 3 per 3: richiedibile per le date del 15, 22 novembre e 6, 8, e 13.

Per ciò che riguarda invece le casette espositive sono disponibili esclusivamente per le date del 15 novembre e 13 dicembre.

Una importante vetrina

Partecipare al “Mercatino degli Angeli” rappresenta un’ottima vetrina commerciale e un’esperienza unica all’interno di un contesto comunitario accogliente e festoso. Per ricevere maggiori dettagli sulla modulistica, consultare il regolamento o effettuare l’iscrizione è possibile visitare il sito ufficiale www.ilmercatinodegliangeli.it. Oppure seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle pagine social Facebook e Instagram dell’evento.

Il costo del biglietto di ingresso è di 3 euro per i non residenti, gratuito sotto i 12 anni.

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