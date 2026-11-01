Papà controlla il telefono del figlio di 9 anni e scopre messaggi porno, messaggi e immagini del tutto inappropriati per l’età del bambino.

L’episodio è avvenuto nel Verbano e ha portato il genitore a rivolgersi alle forze dell’ordine. Dalla denuncia sono quindi partite le indagini, che hanno ricostruito l’origine dei contenuti e l’identità della persona che li avrebbe inviati.

Papà controlla il telefono del figlio di 9 anni e scopre messaggi porno

Gli accertamenti si sono concentrati su un uomo di 36 anni, vicino alla famiglia del bambino. Il materiale comprenderebbe immagini e messaggi a contenuto sessualmente esplicito, inviati direttamente al minore attraverso il telefono.

Nei giorni scorsi gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, sequestrando anche il suo telefono cellulare. Il dispositivo verrà sottoposto ad approfondimenti per recuperare e analizzare conversazioni, file e altri eventuali elementi utili all’indagine. Proprio l’esame dello smartphone dovrà permettere di verificare l’estensione e la frequenza dei contatti con il bambino.

L’uomo risulta indagato per corruzione di minorenne.

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