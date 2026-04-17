Attualità
Abusi su una bimba di 9 anni a Biella
A processo un 56enne di origine romena. Le violenze sulla figlia della compagna
Abusi su una bimba di 9 anni a Biella
Un 56enne di origine romena residente nel Biellese è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore. Gli episodi contestati risalgono tra il 2013 e 2017.
L’altro giorno in tribunale a Biella l’uomo è stato rinviato a giudizio. L’accusa di aver abusato della figlia della compagna quando la piccola aveva appena nove anni.
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