Abusi su una bimba di 9 anni a Biella

Un 56enne di origine romena residente nel Biellese è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore. Gli episodi contestati risalgono tra il 2013 e 2017.

L’altro giorno in tribunale a Biella l’uomo è stato rinviato a giudizio. L’accusa di aver abusato della figlia della compagna quando la piccola aveva appena nove anni.

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