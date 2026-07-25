Biella si fa grande con Bolle di Malto. Nove giorni di festival, oltre 100 eventi in cartellone, 50 birrifici artigianali. E un’intera città pronta a trasformarsi nel più grande racconto italiano di gusto, cultura e territorio.

Dal 30 agosto al 7 settembre, Biella tornerà a essere la capitale nazionale del comparto brassicolo con l’undicesima edizione di Bolle di Malto.

Biella si fa grande con Bolle di Malto

L’evento è nato nel 2015 e ormai istituzionalizzato come manifestazione ufficiale della Città di Biella con il patrocinio della Regione Piemonte. Forte delle 135mila presenze delle ultime edizioni e del prestigioso premio come miglior evento enogastronomico d’Italia ricevuto al Ttg travel experience di Rimini. Ora si candida a essere un modello di festival urbano capace di muovere turismo, economia e cultura della sostenibilità.

L’apertura avverrà domenica 30 con la tradizionale discesa del fusto di birra dal Santuario di Oropa. Scortato dagli atleti dell’associazione Asad Biella, fino alla spillatura inaugurale davanti al Comune.

Nei giorni successivi il territorio si accenderà. Show cooking nei ristoranti locali, visite ai musei d’impresa, lezioni di yoga alla Woolbridge gallery e il progetto civico volontario per un giorno. Il centro storico si trasformerà in un circuito continuo con il coinvolgimento diretto di via Italia. Che diventerà la spina dorsale del festival unendo le piazze Martiri della Libertà, Primo Maggio e Vittorio Veneto. Le prime due ospiteranno 27 birrifici artigianali, 20 cucine di strada da tutta Italia e il Villaggio delle Pro loco piemontesi, con concerti gratuiti e dj set ogni sera dalle 18 alle 2.

Il fulcro economico e fieristico-culturale sarà ospitato in Piazza Vittorio Veneto dal 4 al 6 settembre con la seconda edizione del salone italiano della birra. Lo spazio dedicato agli operatori Ho.Re.Ca., alle imprese e ai professionisti del settore.

Il format

All’interno del Salone prenderà vita il format Parola a bolle, curato dal giornalista Filippo Poletti. Che porterà sul palco grandi capitani del Made in Italy agroalimentare per analizzare il legame tra innovazione, marchi storici e territorio piemontese. Tra i big già confermati per i talk delle 17 figurano Gianfranco Santero (958 Santero), Francesco Vena (Lucano 1894) e Bruno Iannamico (Lazzaroni).

Piazza Vittorio Veneto ospiterà inoltre la quinta edizione degli stati generali della birra, articolati in tre focus tematici quotidiani. Venerdì 4 settembre: “Dentro il bicchiere: imparare a degustare la birra”, un laboratorio guidato per riconoscere stili e sfumature. Sabato 5: “La birra in continua evoluzione: tendenze, mixology e nuovi consumi”, dedicato alla miscelazione e alle nuove frontiere del mercato. Domenica 6: “Dalla terra al bicchiere: filiera, energia e sostenibilità”, incentrato su transizione ecologica e responsabilità agricola.

Il programma educativo sarà integrato da masterclass esclusive condotte da beer expert. Focalizzate sulle Italian Grape Ale (Iga), sulle birre analcoliche e su abbinamenti inediti con il cioccolato, la pasticceria e la cucina biellese.

Promozione del territorio

Bolle di Malto 2026 non si limiterà al perimetro cittadino, ma attiverà pacchetti di promozione integrata per far scoprire l’intera provincia.

Gli appassionati potranno partecipare all’escursione da Piedicavallo al Lago della Vecchia. Oppure a un bike tour guidato che farà tappa nei tre birrifici artigianali del territorio e a un trekking orientato al benessere lungo il torrente Gorgomoro.

Per gli amanti della cultura e delle atmosfere intime, la cornice storica di Palazzo Ferrero ospiterà le tre serate di Bdm Sour Jazz. Un progetto artistico di alto profilo realizzato in collaborazione con il Biella Jazz Club che abbinerà la musica sincopata alla degustazione delle birre artigianali acide.

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