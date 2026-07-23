Addio Giovanni Napolitano, morto a soli 68 anni

Benna è in lutto per la scomparsa di Giovanni Napolitano, venuto a mancare a soli 68 anni.

L’uomo ha lasciato nel dolore la moglie Maria Fazzari, i figli Jonathan e Martina, la sorella Anna con il marito Gianni.

Venerdì l’ultimo saluto a Giovanni Napolitano

La veglia di preghiera sarà recitata domani, giovedì 23 luglio, alle 20 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, a Benna.

Familiari e amici gli diranno addio venerdì 24 luglio. La cerimonia funebre è in programma alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Benna. Al termine del funerale, la salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Biella.

In attesa delle esequie, Giovanni Napolitano riposa presso la sala commiato dell’impresa funebre Bonino, in via Quintino Sella 64 a Valdengo, dove sarà possibile rendergli visita nei seguenti orari: 8,30-12 e 14,30-18.

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