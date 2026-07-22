“All’ospedale di Biella ho trovato non solo competenza, ma anche straordinaria umanità”

Quando la buona sanità si unisce a una profonda empatia, l’esperienza ospedaliera si trasforma in una storia di eccellenza che merita di essere raccontata e condivisa, come ha voluto fare un cittadino dopo l’esperienza vissuta all’ospedale di Biella.

Ospedale di Biella, la lettera di ringraziamento di un paziente dopo l’intervento chirurgico

È questo il senso del messaggio di profonda gratitudine che il cittadino Daniele Albarello ha voluto rivolgere pubblicamente a tutto il personale del reparto di Chirurgia vascolare dell’Ospedale degli Infermi dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il percorso di degenza e l’operazione si sono conclusi positivamente, spingendo il paziente a ringraziare pubblicamente chi lo ha assistito giorno e notte.

“A fare la differenza è stata la loro straordinaria umanità”

«Desidero esprimere pubblicamente la mia più profonda gratitudine a tutta l’equipe del reparto – spiega Daniele Albarello nella sua lettera aperta -. Ci tengo a ringraziare di cuore, nessuno escluso, il personale medico, i paramedici e tutto il corpo infermieristico. Oltre all’indiscussa e altissima competenza tecnica dimostrata in ogni singola fase del mio percorso clinico, ciò che ha fatto davvero la differenza è stata la loro straordinaria umanità. Sentirsi protetti, ascoltati e trattati prima di tutto come persone, e non semplicemente come numeri di letto o cartelle cliniche, ha davvero un valore del tutto inestimabile».

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